PLAZA PRINCIPAL DE TEPIC SERÁ LA SEDE DEL FLT ESTE SÁBADO 03 DE FEBRERO

Redacción /

-Benito Taibo, Guadalupe Loaeza y el JAM de Moneros a cargo de Jis y Trino, destacan este sábado y domingo en el Festival Letras Tepic

-Será una Gala de Lectura la que se presentará en la Plaza Principal de Tepic, donde estarán escritores locales, nacionales e internacionales

En el marco del Festival Letras Tepic, la Plaza Principal de la capital del estado será una sede alterna, presentando una Gala de Lectura; en esta tercera edición de FLT la sede principal será la Plaza Bicentenario, donde se presentarán entre muchos otros, los escritores Benito Taibo, Guadalupe Loaeza, además de Jis y Trino con su JAM de Moneros, durante este sábado 03 y domingo 04 de febrero.

“Es un evento inolvidable vienen más de 50 escritores nacionales e internacionales, es un espectáculo único y sobre todo cultural, ojalá y todos puedan asistir; hoy habrá mejores condiciones que en la presidencia, porque ahí cabían de 400 a 500 personas, y en la carpa frente a palacio de gobierno cabrán mil gentes en mejores condiciones, y se llevará el festival a las escuelas”, detalló el presidente municipal de Tepic, Javier Castellón Fonseca.

En esta edición el FLT llegará a más personas, ya que habrá sedes alternas como la UAN, el Museo Emilia Ortiz, además de municipios como Compostela; esto porque el festival hoy se realizará de manera conjunta con el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Nayarit.

“Es un tema de cultura y de recuperar el tejido social, hay que tener en cuenta que no es un tema de vanidad cultural o que queremos salir en los periódicos, claro que no, porque en la medida en que la población se meta a estos eventos, los niños y jóvenes tendrán una opción más para ocuparse y no pensar en la violencia o tomar caminos erróneos, por eso es importante invitar a niños y jóvenes a que asistan, porque estoy seguro que los escritores dejarán en la mente y en el espíritu de niños, jóvenes y adultos de Tepic, una semilla que las letras harán crecer”, finalizó el alcalde capitalino.