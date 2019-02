PODER JUDICIAL SALDRÁ ADELANTE DE SUS ACTUALES PRUEBAS, SOSTIENE EL MAGISTRADO PRESIDENTE ISMAEL GONZÁLES PARRA

Compromiso de un cambio verdadero, con profesionalismo y firme combate a la corrupción

“En el Poder Judicial del Estado de Nayarit vivimos tiempos que ponen a prueba nuestra entereza por sus enormes dificultades pero no nos desvían en nuestro objetivo central, que es tener una institución respetada y reconocida por su trabajo al servicio de los nayaritas”, indicó el magistrado presidente Ismael González Parra al pronunciar el discurso oficial en acto cívico realizado este lunes. Tras los correspondientes honores a la Bandera y en presencia tanto de personal jurisdiccional y administrativo e invitados, el magistrado González Parra manifestó que por más complejos que sean los obstáculos que se oponen, “sabremos salir adelante porque nuestra institucionalidad no está al servicio de ningún interés que no sea la misma institución”.

Y precisó: “Tenemos que generar un cambio verdadero, con profesionalismo y la firme determinación de combatir cualquier acto de corrupción que lesione la dignidad de las y los servidores judiciales, y más aun que ahonde la desconfianza de la sociedad en las instituciones judiciales”.En este contexto, el magistrado presidente reiteró su reconocimiento a los más de ochocientos trabajadores del Poder Judicial del Estado que día a día realizan su labor con honestidad y entrega al servicio para una mejor impartición de justicia en beneficio de los nayaritas.

Asimismo, tras hacer alusión a que este mes se cumplen 102 años de haber sido promulgada la Constitución Política mexicana y que con ello se dio el nacimiento de Nayarit como estado libre y soberano, exhortó al personal judicial a honrar nuestra Carta Magna “con el respeto estricto a los principios constitucionales, a los derechos humanos, a la transparencia y legalidad”.Al principio de su intervención en el acto celebrado al exterior del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado González Parra manifestó que en los primeros cuatro meses transcurridos de esta nueva etapa del Poder Judicial “se ha realizado un gran trabajo en equipo tanto por el Pleno de magistrados del Tribunal como del Consejo de la Judicatura para regularizar los aspectos administrativos, laborales, económicos, jurisdiccionales y de capacitación al personal”.

Sobre todo –puntualizó– “nuestros esfuerzos se dirigen a un objetivo clave para la independencia de la institución: el reconocimiento y respeto a la carrera judicial”. Refirió que al efecto y tras casi una década en que se no realizaban concursos de oposición para ascender al cargo de juez, el 5 de noviembre el Pleno del Consejo de la Judicatura convocó a dos concursos como producto de los cuales fueron designados diez nuevos juzgadores del sistema penal acusatorio e igual número de jueces de primera instancia del sistema tradicional.

González Parra añadió que los concursos se realizaron con total transparencia, profesionalismo y respetando los resultados que arrojaron cada una de sus seis etapas. “Este será el modelo a seguir para los ascensos, garantizando igualdad de condiciones y oportunidades a los servidores judiciales”. En otra parte de su mensaje mencionó que en cumplimiento de la última reforma constitucional al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura tiene una nueva conformación y ha determinado la nueva integración de sus comisiones. Añadió que el Consejo tiene el propósito primordial de fortalecer los juzgados de primera instancia y dignificar los espacios laborales, lo cual ha iniciado con labores de mantenimiento de espacios físicos en instalaciones del sur del estado y en Tepic.

Dijo que con el mismo propósito de fortalecimiento institucional y con la presencia el gobernador Antonio Echevarría García se inauguró el Centro Regional de Justicia Penal de Bahía de Banderas, con lo cual la institución cuenta ya con catorce salas de audiencias públicas de oralidad penal en todo el estado.Por otra parte, con estricto apego a las atribuciones legales de la institución responsable de impartir justicia, se han firmado los convenios de Transparencia y Anticorrupción, otro de adhesión con la Fiscalía General del Estado, uno más con el Poder Ejecutivo estatal y finalmente el celebrado con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que favorece la adquisición de créditos por el personal judicial.Entre los invitados al acto cívico estuvieron el mayor de infantería Valentín Morales Cámara, representante de la Comandancia de la Décima Tercera Zona Militar, y estudiantes de la Univer Tepic.