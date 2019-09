POLEMIZAN PARTIDOS POR INFORME; OPOSICIÓN AFIRMA QUE LOS ENCAJONA

Miguel Ángel Mancera lamenta que no abone en el pluralismo que el país necesita; Sauri se dice “moralmente preocupada” por el rumbo que pueda tomar el país; Zepeda asevera que el mensaje se queda en el terreno de los anuncios; Batres afirma que sí hubo autocrítica

Para los partidos de oposición en el Congreso, el Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no muestra un rumbo claro para el país en materia económica, además de que “encajona a la oposición”.

Quien no está con él, “está en su contra”, lo que afecta el pluralismo del país, alertaron Dulce María Sauri, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, y Damián Zepeda, por el PAN, al participar en una mesa de análisis del Primer Informe, liderada por Pascal Beltrán del Río.

Martí Batres, de Morena, destacó que en el mensaje presidencial hubo elementos de autocrítica.

Dulce María Sauri se dijo “moralmente preocupada” por el rumbo que tomará el país con la administración del presidente López Obrador, esto, al señalar que “tanto en la forma como en el fondo el día de ayer recibimos un serio llamado de hacia dónde va el país y hacia a dónde pretende conducirnos el presidente López Obrador”.

“Y no es precisamente por la senda de la democracia ni del pluralismo”, acotó”.

Sauri Riancho indicó que el mandatario federal puso en el cajón de los conservadores a toda la oposición. “Pone en un cajón a todas las oposiciones, el cajón de los conservadores. Qué quiso decir: todos los que no están conmigo es porque son conservadores reaccionarios y esto no augura nada positivo en cuanto al pluralismo que es indispensable en el país”, afirmó.

Mientras que el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que el formato del mensaje de López Obrador fue un resumen de todo lo que ha informado en las conferencias matutinas y fue fiel a su estilo.

“Me parece un resumen de todo lo que ha venido informando todas las mañanas. Ese es un formato propio, es su estilo”. Indicó que “si tuviéramos reformado el mandato constitucional y se le hubiera obligado ir al Congreso eso sería otra historia.

El panista Damián Zepeda, senador del PAN, dijo que el mensaje presidencial “se queda en el terreno de los anuncios y sigue vendiendo esperanza”. Señaló que “fue un gran candidato, pero un pésimo Presidente”.

Aseguró que “uno quisiera que le fuera muy bien a México, pero no es así. Básicamente México está peor hoy que antes, no estábamos bien, pero hoy está peor”. “Creo que lo que hace el Presidente es quedarse en el terreno de los anuncios. Coincido en el tema de que ha vendido esperanza, de hecho, considero que es lo mejor que tiene, pero la realidad no está aparejada a ese mensaje” enfatizó.

A su vez, el senador de Morena, Martí Batres, aseguró que, en el mensaje presidencial, hubo elementos de autocrítica, además de destacar que un mérito innegable de la actual administración es la eliminación de privilegios como el de las pensiones a los expresidentes.

“Fundamentalmente me parecen tres grandes apartados. Uno, todo lo que tiene que ver con la eliminación de privilegios por los temas de austeridad republicana. Dos, los aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción y, tres, las cuestiones relativas al bienestar social”, dijo que estos puntos le parecen los más llamativos en cuanto a los logros presidenciales.

En materia económica la oposición ve riesgos, y criticó la faltad de resultados y el estancamiento de la inversión privada.

En el rubro económico, Martí Batres también consideró que en estos primeros nueve meses de la presente administración Federal ha existido un repunte de la economía popular, “una parte poco vista”, dijo.

“De las ventas minoristas hay un crecimiento efectivo, ya descontando la inflación del salario general superior al que ha tenido el salario en los últimos tres sexenios” y aseguró que “aún con muy poco crecimiento económico ha habido una mejor redistribución y se han dado niveles de bienestar social”.

Por su parte, Damián Zepeda reconoció que “ha sido un buen punto el aumento del salario mínimo”, pero recordó que “el salario promedio de los mexicanos no es el mínimo. Es arriba del salario mínimo. No es que ya subió y, por lo tanto, todos estos millones de personas ganan más. La mayoría del promedio de la economía formal ya ganaba más”, enfatizó.

El panista reiteró que el presidente López Obrador “es muy hábil para comunicar. Se sale del terreno medible y se va a un terreno de créeme en lo que te estoy diciendo”, esto, al remarcar que “no hay ningún dato que indique que está mejor distribuida la riqueza en el país”.

A su vez, Dulce María Sauri indicó que la inversión pública está estancada. Enfatizó que la inversión pública “es sólo una parte, no llega ni a la cuarta parte de la inversión privada del país”. Explicó que “está estancada, porque lo que se aprobó en el presupuesto de este año, prácticamente no se ha podido ejercer”, mientras que “la inversión privada se ha atemorizado”.

En tanto, Miguel Mancera afirmó que el Gobierno Federal “está haciendo malabares en la Secretaría de Hacienda para estabilizar los indicadores económicos del país”, además destacó la posibilidad señalada en el mensaje presidencial de permitir la inversión privada.

Detalló que, de acuerdo al Mensaje Presidencial, parece que se va a terminar con el tabú que considera a los inversionistas como la élite que no le conviene al Gobierno “y se les dice; sí vamos a necesitar que inviertas. Qué bueno que se vaya a permitir”, aseguró.

LAMENTAN QUE AL CRECIMIENTO NO LE DÉ RELEVANCIA

El informe del presidente Andrés Manuel López Obrador “ni fue informe ni cumplió con los estatutos que marca la Constitución”, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, al advertir que el acto de este 1 de septiembre en Palacio Nacional, se trató de un compendio de acciones políticas y “posiciones ideológicas, que exhiben a un Estado benefactor”, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El evento, dijo, “no cumplió con su objetivo primordial, como lo mandata la Constitución, de ser un balance del estado que guarda la administración”.

Lo que escuchamos, recalcó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, “fue básicamente un compendio de acciones políticas; una divulgación de posiciones ideológicas, donde infortunadamente lo que priva es una visión de un Estado benefactor, omnipresente, cada vez más queriendo ocupar los espacios que corresponden a la iniciativa privada o a los particulares”.

“Lleno datos, incompletos, y algunos francamente apartados de la realidad”, remarcó.

De Hoyos Walter señaló que es preocupante que el tema económico parece “no importarle” al Presidente, y advirtió que sin crecimiento “no hay desarrollo”.

“Me preocupa el hecho de que en el Presidente persiste la idea de que el crecimiento económico no importa, y que el enfoque primordial del gobierno debe ser la redistribución de la riqueza”.

Porque, agregó, sin quitarle importancia al desarrollo, al bienestar, “hay que decirlo con claridad, no puede haber desarrollo, ni puede haber bienestar si no hay crecimiento”.

Esto, al enfatizar que “en el mundo entero se reconoce la importancia del crecimiento, porque este refleja el conjunto “de la actividad económica.”

Y destacó que “ningún presidente de la época contemporánea ha recibido mejores e ideales condiciones para que el país crezca más” y lamentó que acepte la mediocridad.

NO SE VISUALIZA UNA PRONTA PACIFICACIÓN DEL PAÍS: MORERA

En el rubro de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, al hacer un análisis del mensaje con motivo del Primer Informe de Gobierno, presentado ayer en Palacio Nacional.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, la activista advirtió que “no hay datos que indiquen que en el corto plazo se pueda ver la pacificación del país” y enfatizó que “la esperanza no da para mejorar” el problema.

Sobre la nueva institución para combatir el crimen organizado, Morera sostuvo estar de acuerdo con las palabras del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en que se necesita dar tiempo a la Guardia Nacional para que comience a obtener resultados. Pero, comentó que en seis años sólo conseguirán que “ésta termine de organizarse”, por lo que alertó que es urgente fijar tiempos para ver en qué momento dará resultados la GN.

Antes de eso, recalcó, es necesario definir la estrategia y la misión de este nuevo cuerpo de seguridad; “primero dijeron que iba a hacer para la seguridad, después migrantes, lo último que dijo el Presidente es que para evitar los feminicidios (…) son tan amplias las facultades que tiene la Guardia que en realidad hoy en día no sabemos para que sirve “, explicó.

La especialista indicó que es urgente un cambio de “estrategia de seguridad” porque “los datos no indican una pacificación del país a corto plazo”, también señaló que “el Presidente no tiene un balance (en seguridad) de lo que está sucediendo en el país”, debido a que la “inteligencia no ha podido sostener que vayan a cambiar las cosas”, puntualizó.

La inseguridad se ha convertido en uno de los temas más criticados al gobierno del Presidente; cifras oficiales indican que en los primeros ocho meses del año se sumaron 22 mil 575 homicidios dolosos en todo el país, destacando junio y julio como los meses más violentos.