POLICIA ESATATAL IRRUMPE LAS OFICINAS DE EDUARDO SUCEDO FUENTES HOY POR LA MAÑANA

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

Eduardo Saucedo Fuentes (a) “el morro”, señalo que hoy por la mañana policías estatales irrumpieron sus oficinas mismas que están ubicadas por la Avenida Juárez No. 135 sin ninguna orden de cateo o de investigación, señala que todos y cada uno de sus asuntos que se llevan en estas oficinas, se encuentran totalmente legales, ya que los tramites que se llevan cabo van sustentados con oficios y papelería a sus destinos, en beneficio de la ciudadanía que menos tiene, sobre todo de los que carecen de casas y terrenos.

Destaca Saucedo Fuentes que podría ser la presencia de los agentes estatales sobre unos terrenos que existen desde hace muchos años que aún no se han escriturado en la Colonia “Álvaro Vallarta”, pero, no es porque no haya el permiso para escriturar, los permisos ya se encuentran en regla, el problema es de que hay que pagar impuestos municipales y estos son muy caros, ya “hemos buscado entrevistarnos con el Presidente Municipal Francisco Javier Castellón Fonseca, y nos dice que se buscara la manera de que los pagos sean simbólicos para que la gente los pueda pagar, ese es todo el asunto”.

Ya una vez que estén pagados se dará paso a la escrituración, el terreno ya se entregó, hay fotografías como también ya hay gente que ya finco, pero también existe un grupo de personas que han estado manipulando, se desconocen quien o quienes y fueron a hacer la demanda cuando ya no hay acción legal, si este fuera delito, pues ya prescribió, los terrenos ya fueron entregados.

Hay otros terrenos que son parte de todo un complejo, son 615 terrenos, de esos 200 ya se pueden escriturar y los otros restantes, hay que meterle infraestructura y relleno a la colonia, como se hizo en los Arcos, ya que es zona baja y la gente no ha cooperado, entonces lo que se hizo fue separar un Fraccionamiento Social que solamente funcione con los migrantes que ya están instalados y el otro se van a hacer viviendas, para que la gente vaya y pague en abonos su enganche y tenga su casita y ya no se tenga que hacer rellenos, porque tampoco se pueden hacer las obras de introducción de los servicios si la gente no paga. Por ejemplo: nos van a decir, vamos a rellenar el terreno, vamos a meter el agua y la compañía que nos de este servicio nos va a cobrar la mitad de inicio y la otra mitad al final y quien lo va a pagar, “yo no tengo dinero para hacer esos pagos, entonces hemos hecho lo que se puede en términos de las condiciones que tenemos, pero el terreno allí esta, la gente no ha perdido su terreno, al contrario ha ganado valor y hoy estamos rodeados de Fraccionamientos, así es de que no tenemos ningún problema de legalidad o de que quitamos terrenos, nada de eso, este, es un asunto de persecución política”, culmino