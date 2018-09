POR TRAIDOR Y DESHONESTO VA PARA AFUERA, ROBERTO SANDOVAL DEL PRI

Seguramente mucha de la militancia pedirá la expulsión del ex Gobernador, además que violó los estatutos del partido con sus declaraciones, dijo el dirigente estatal, Enrique Diaz.

Por: José Ríos

Todo hace suponer que la expulsión de las filas del PRI del ex Gobernador, Roberto Sandoval se dará de un momento a otro, son muchos los militantes que piden su expulsión, además de haber violado los estatutos con sus declaraciones. Lo anterior lo declaró el líder estatal del PRI, Enrique Diaz.

En sus oficinas, en donde fue entrevistado el jerarca Tricolor expresó que es lamentable el actuar del ex gobernador cuando dice “que en el PRI lo trataron mal”, eso hubiera dicho cuando el partido le dio todas las candidaturas, desde Diputado local hasta Gobernador.

Enrique Díaz puntualizó que el triunfo de Lopez Obrador no se debió al apoyo que le dio Roberto Sandoval sino a gobiernos como el del propio ex Gobernador priísta.

Roberto Sandoval el día de ayer despotricó en contra del PRI y reconoció que en la pasada campaña él y su equipo político apoyaron al Candidato de Morena, Andrés Manuel Lopez Obrador.