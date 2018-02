PUGNA EL GOBIERNO DEL ESTADO POR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO

Redacción /

*Si no se respetan los reglamentos para el desarrollo urbano, se ponen en riesgo cientos de familias, y las consecuencias pueden ser fatales, dijo el Secretario de Planeación.

El Foro Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, efectuado en esta cabecera municipal, permitió escuchar y conocer iniciativas y propuestas encaminadas a la implementación de políticas públicas y estrategias para promover el acceso a una vivienda digna, principalmente de sectores de bajos recursos, así como una total reingeniería urbanística en todo el estado.

El Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto, David Guerrero Castellón, comentó que es pertinente diseñar continuamente mecanismos innovadores para facilitar el acceso e impulsar el crecimiento del mercado de viviendas para los diferentes sectores, generando espacios dignos para todos. Asimismo, advirtió que no se permitirá que el crecimiento urbano se siga dando de forma desordenada; si no se respetan los reglamentos y se ejerce la autoridad en desarrollo urbano como se debe, se pone en riesgo a cientos de familias, y los resultados pueden ser fatales, indicó.

“Si no tenemos un plan de desarrollo urbano, los esfuerzos que cada institución haga serán insuficientes; no podemos trabajar sin una visión y hacer acciones de forma aislada y, por el contrario, sus alcances se multiplicarán considerablemente cuando se comparten experiencias a través de estos foros, en donde traemos la encomienda del Gobernador Antonio Echevarría García de reunir voluntades y complementar, incluso, no solo las ideas sino los recursos para ofrecer mejores resultados y cumplir con las demandas que la población exige en materia de desarrollo urbano y vivienda”, acotó.

Por otra parte, Guerrero Castellón refirió que el tema de los agroparques es un proyecto que no solo está pensado para la activación económica y desarrollo social, sino también para el crecimiento de desarrollo urbano y vivienda. “En México tenemos grandes ejemplos de proyectos de desarrollo urbano bien planeados, tenemos que hacerlo de esa manera y en apego a la ley; por ello, aplicaremos las políticas públicas necesarias para hacer las cosas y hacerlas bien”, puntualizó.