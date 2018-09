QUÉ CORRAN DEL PRI A JUAN CARLOS RÍOS, LÍDER DE LOS DIPUTADOS DE LA BANCADA TRICOLOR

Militantes del PRI exigen que expulsen a Sam Bigotes por traidor, ratero e hipócrita.

Por: José Ríos

Una vez que el ex gobernador, Roberto Sandoval se quitó la máscara y reconoció que apoyó al Candidato de Morena, Andrés Manuel Lopez Obrador, priístas de alto linaje mostraron su indignación y exigieron que además de expulsar del PRI al ex mandatario, también corran del partido al líder de los Diputados del PRI del Congreso del Estado a Juan Carlos Ríos Lara, mejor conocido como el personaje de caricatura “Sam Bigotes”.

Fernando Rivas y Arturo Magallanes exigieron además de su expulsión de las filas del PRI, su condena pública porque además de ser favorecidos con cargos de elección popular fueron traidores a la militancia que los apoyó en sus campañas políticas.

Se espera que en las próximas horas reconocidos militantes e ideólogos del partidazo condenen la traición, el abuso y la deshonestidad no solo de Roberto Sandoval sino también del político de caricatura, Sam Bigotes.