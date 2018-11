QUE RAMÓN CAMBERO SAQUE LAS MANOS DE LA ELECCIÓN PANISTA, EXIGE OSCAR J. PEREYRA

Por: José Ríos

Fue contundente, exigente, Oscar Javier Pereyra, uno de los aspirantes a dirigir al panismo nayarita, cuando expresó su molestia por la intromisión que viene haciendo Ramón Cambero Perez en el proceso interno del PAN.

Reprochó el también Abogado que Cambero Perez está haciendo uso de los recursos partidarios para apoyar la Candidatura de Juan Guerrero, y lo que exigimos, dijo, es que no haya dados cargados, que deje de inmiscuirse en este proceso electoral.

Oscar Pereyra adelantó que estará luchando hasta el dos de diciembre, día de la elección, dando por hecho que no cesará en su intento por lograr llegar a la dirigencia del Blanquiazul en Nayarit.

“Se llegó el tiempo que el PAN responda a los dos mil militantes de Nayarit, y no solo a una camarilla de 20 o 30 incondicionales de Cambero Perez”, dijo para concluir Oscar Pereyra.