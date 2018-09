QUEDÓ INTEGRADO EL CONSEJO CIUDADANO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

El Cabildo del XLI Ayuntamiento de Tepic certificó el acuerdo

Dio a conocer el H. Cabildo de Tepic, la certificación de los puntos de acuerdo, relativos a la presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo para autorizar la elección de los ciudadanos que formarán parte del Consejo Ciudadano de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y su toma de protesta.

La lista de las personas seleccionadas para conformar la mencionada Comisión, es la siguiente:

C. Verónica Guerrero Hernández

C. Marco Faryd Flores Reyes

C. Nora Yolanda Lozano García

C. Nora Jakeline Flores Peregrina

C. Grecia Iliana Arias Mora

C. Marcos Mora Castañeda y la

C. Tomasa Montes Gómez

Cabe señalar que el acuerdo se tomó durante la sesión ordinaria del H. Cabildo del XLI Ayuntamiento de Tepic, celebrada el pasado 3 de septiembre del año en curso.