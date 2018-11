REGIDORES RESPALDARON PRIMER INFORME DE CASTELLÓN FONSECA

Durante el austero evento, coincidieron que para avanzar es necesario trabajar haciendo equipo

Los regidores que representan cada una de las fracciones edilicias en el H. Cabildo de Tepic, dieron sus posicionamientos durante el informe de actividades del presidente municipal, Javier Castellón Fonseca, coincidiendo en que, para que nuestra capital avance, hay que trabajar haciendo equipo.

Aristeo Preciado Mayorga, regidor representante de la fracción edilicia del Partido del Trabajo, aseveró: “Hoy con beneplácito y con responsabilidad, recibimos este primer informe sobre el estado que guarda la administración municipal, mismo que refleja no solo el trabajo en su conjunto, sino también los retos y las asignaturas pendientes para los años venideros; éste no ha sido un año fácil, sin embargo, reconozco que con gran esfuerzo y trabajo se han logrado enormes avances: Presidente, le reafirmo mi compromiso de seguir caminando juntos, porque no tengo duda que haciendo equipo, Tepic Avanza”.

Carlos Barron Mayorquín, regidor representante de la fracción edilicia Movimiento Ciudadano, manifestó que, “el informe que se nos envió, ilustra muchas de las obras y acciones que se han realizado y sintetizan el esfuerzo cotidiano que los servidores públicos realizan.

Este esfuerzo cotidiano de los trabajadores de base y de confianza se traduce en obras y servicios para la comunidad, mi reconocimiento para ellos; el tiempo de planear ya pasó, es tiempo de programas y proyectos, es tiempo de analizar a detalle cómo están operando las dependencias municipales, es la hora de los resultados”.

María del Carmen Reyes Ramos, regidora representante de la fracción edilicia MORENA, destacó: “nos es grato informarles que desde nuestra fracción hemos tomado con responsabilidad la encomienda que adquirimos, buscando subsanar todo aquello que nos impedía realizar las funciones como nuevos miembros integrantes de este Honorable Ayuntamiento; buscando analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones, para el mejoramiento de la calidad de vida que los ciudadanos de este municipio demandan y se merecen, exhortando en todo momento el trabajo en equipo para lograr mejores resultados, dejando a un lado los colores políticos”.

María del Carmen Avalos Delgado, regidora representante de la fracción edilicia PRI, dijo que, “en un año de administración de la que formamos parte, es mucho lo que estamos debiendo a los ciudadanos, pero sin distinción de partidos políticos, somos un equipo que en su integración plural debe actuar en un solo sentido, en el beneficio de los tepicenses. Las necesidades son muchas, el rezago social es abrumador, los servicios públicos no admiten demora en su mejoramiento para el bien de las familias de Tepic, con este criterio y ante tal cúmulo de necesidades, hagamos un compromiso de unir esfuerzos y voluntades en torno al presidente Javier Castellón Fonseca, a fin de que a la brevedad se atiendan las necesidades y el rezago en los servicios públicos que demanda la comunidad”.

German Macedo, regidor representante de la fracción edilicia PAN, ratificó: “Hemos tenido avances importantes y trabajamos en los que sabemos que aún existen; en este primer año debemos evaluar los avances y replantear la siguiente etapa con miras a cristalizar los mejores proyectos para nuestra ciudad, pero tiene que ser un trabajo unido, en conjunto, que nos permita como Cabildo y con las áreas operativos resolverlo a fondo, estamos en ello y debemos seguir así, unidos y fuertes hacia el 2019”.

Gloria Nohemí Ramírez Bucio, regidora representante de la fracción edilicia PRD, afirmó: “La democracia, pluralidad y el respeto, nos ha caracterizado en este cuerpo edilicio, donde las ideas de cada representante han estado presentes en todo momento. Sigamos trabajando de la mano con los ciudadanos, puesto que nos debemos a ellos y a nadie más; sabemos que falta mucho por hacer, que nos enfrentamos a rezagos impresionantes en obra pública, pero si hay algo que caracteriza al XLI Ayuntamiento, es la capacidad, voluntad, experiencia y vocación de servicio: Presidente municipal, no le quepa la menor duda de que seguiremos trabajando de la mano con usted y del pueblo, dando nuestro mejor esfuerzo por lograr que Tepic sea una ciudad de todas y todos, por ello, sigamos haciendo equipo”.