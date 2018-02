RODRÍGUEZ NAYA PRESENTE EN LA REUNIÓN DE DELEGADOS DE SEDESOL

Redacción /

El delegado en Nayarit de la Secretaria de Desarrollo Social asistió a la reunión en donde se convocó a trabajar con vocación de servicio y compromiso institucional

El delegado en Nayarit de la Secretaria de Desarrollo Social, Bernardo Rodríguez Naya, asistió a la Reunión Nacional de Delegados de SEDESOL en la Ciudad de México, en donde se convocó a fortalecer la unidad y el espíritu de equipo para consolidar el objetivo de mejorar los derechos y condiciones de vida de las familias más desprotegidas.

En la reunión, el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña destacó que bajo la conducción del Presidente Enrique Peña Nieto se ha construido una política social eficaz, que se refleja en logros concretos que han sido reconocidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Entre ellos, explicó, están las cifras que reflejan que entre 2012 y 2016: dos millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema; el porcentaje de población en situación de pobreza, está en su nivel más bajo desde que se mide este fenómeno con una metodología multidimensional y que las seis carencias sociales que mide CONEVAL, están en su mínimo histórico.

Pero éstas, dijo, no son solo estadísticas frías: detrás de cada número hay niñas y niños que hoy pueden asistir a la escuela gracias al apoyo de una beca; familias que ya no se van a la cama con hambre por falta de recursos económicos, pues cuentan con un comedor comunitario para hacer efectivo su derecho a la alimentación.

El titular de la SEDESOL precisó que detrás de las cifras de disminución de la pobreza hay un rostro humano que guía el trabajo de esta Secretaría y que se refleja en mujeres que pueden prevenir enfermedades porque ahora tienen acceso a servicios médicos; en adultos mayores que tienen acceso a medicamentos y alimentos porque el gobierno los respalda con una pensión; y en mujeres que están haciendo realidad el proyecto productivo que siempre soñaron, para empoderarse y ganar liderazgo y respeto en sus familias y comunidades.

Con ello, está Prospera, Programa de Inclusión Social, que se ha convertido en columna vertebral de la política social. “Un gran programa que no sólo brinda un piso mínimo de bienestar con educación, salud y alimentación a las familias mexicanas, sino que se transformó para que cada familia pueda ahora escribir su propia historia de éxito”, expresó.

Recordó también que el Seguro de Vida para Jefas de Familia protege a los hijos de 6.7 millones de mamás; 5.1 millones de personas adultas mayores, cuentan ahora con una pensión para cubrir sus necesidades más elementales.

“Con las Estancias Infantiles estamos empoderando a miles de mujeres que hoy pueden trabajar y capacitarse para mejorar sus ingresos; en 5 mil 500 Comedores Comunitarios atendemos a más de medio millón mexicanos para que puedan alimentarse de forma sana, suficiente y nutritiva. Con más de 10 mil lecherías, Liconsa abastece una leche de gran calidad y a bajo precio a 6.4 millones de mexicanos”, señaló.

En tanto que Diconsa cuenta con casi 27 mil tiendas rurales, donde las familias que más lo necesitan pueden conseguir los productos de la canasta básica con ahorros que apoyan su economía.

Rodríguez Naya habló sobre la importancia de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), pues subrayó que este instrumento ha contribuido a abatir la pobreza extrema en los estados de la república como es el caso de Nayarit.

“Nayarit está respaldado por el presidente Enrique Peña Nieto para el abatimiento de la pobreza extrema. Se le reconoce el liderazgo del secretario Eviel Pérez. Es un trabajo de equipo y hoy se hace un reconocimiento al esfuerzo que se hace por un mejor país”, concluyó.