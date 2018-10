SE ACABA EL DINERO EN LA UAN

La Máxima Casa de Estudios solo tiene para pagar la nómina esta quincena; la huelga podría estallar en los próximos días

Por: José Ríos

Fuerte incertidumbre se vive entre los Catedráticos, trabajadores y funcionarios de la Universidad Autónoma de Nayarit luego que oficialmente les advirtieron que el recurso del presupuesto solo alcanza para pagar la nómina de mañana miércoles.

Este anuncio no es nuevo, desde meses atrás el Rector, Ignacio Peña Gonzalez ya había dado a conocer la falta de recursos financieros, y las gestiones que ha venido realizando en la SEP y la Secretaria de Hacienda. “No hemos logrado apoyos para nuestra universidad”, expresó el Rector a los lideres sindicales.

Ante el justificado temor de quedarse sin sueldo los alrededor de cinco mil Maestros, funcionarios y trabajadores, se han estado reuniendo para analizar la gravedad de la crisis, y no descartan irse a una huelga general en los próximos días, lo que dejaría sin clases a casi 25 mil estudiantes.

La tensa realidad en que subsiste la Alma Mater ha generado el apoyo de Senadores y Diputados Federales, así como de los legisladores del Congreso del Estado. Por su parte el Gobernador Toño Echevarría Junior ya declaró que apoyará a la UAN cuando corran a cientos de ” aviadores” que ahí cobran pero no trabajan.

Pese a este desolado panorama de la Universidad Autónoma de Nayarit, entre la comunidad universitaria se tiene la esperanza que el apoyo financiero llegue de última hora, como así ha sucedido en los últimos dos años.