SE CONVULSIONA MUJER DURANTE PROTESTA DE AFRICANOS EN CHIAPAS

Los migrantes africanos que permanecen en las afueras de la estación migratoria Siglo XXI de Chiapas bloquearon el acceso al inmueble, por lo que elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional los replegaron.

En el tercer día consecutivo de protesta para exigir un documento de salida que desde hace tres meses no les entrega el Instituto Nacional de Migración.

Los extracontinentales, algunas mujeres, se oponían a ser desalojadas del lugar.

Desde las 10 horas de este miércoles les prometieron ser atendidos, sin embargo, los elementos de migración no los atendieron.

Para ello habían instalado una mesa y les pidieron formaran una fila para recibir a uno por uno. Una mujer se convulsionó en medio de la protesta.

A los africanos se les prometió en la noche que los iban a dejar, o sea que hoy se les iba a resolver la situación, sin embargo, no ocurrió, cada vez se ha intensificado la violencia. Aquí los africanos alegan que una persona golpeó a una mujer con el niño y estaban ahí, no dejan entrar a nadie de migración, no les cumplieron, ahora la situación parecer agravarse aquí en Siglo XXI, la gente está cansada, la Policía y la Guardia Nacional con armas largas está persiguiendo mujeres y niños», explicó Irineo Mujica de Pueblos Sin fronteras.

Los africanos, entre hombres, mujeres y niños han permanecido en la ciudad de Tapachula por más de tres meses, tiempo en que esperaron a que el Instituto Nacional de Migración les otorgara el pase de salida, por no pretender acogerse a la figura de asilo y por buscar llegar a Estados Unidos y otros a Canadá.

Hubo empujones, está completamente incontrolable la situación, no es posible que nuestro México se haya convertido en una guerra de migrantes y lo que vemos aquí ahora es el cierre de siglo XXI y golpes de mujeres y niños», dijo Irineo Mujica.

En tanto, migrantes africanos dieron su testimonio de lo sucedido.

La única cosa que necesitamos acá, nosotros somos africanos, necesitamos que nos dejen migrar en la frontera del norte. Uno necesita migrar para buscar una mejor vida y esa ley que fue firmado y está mandando el gobierno norteamericano es para los mexicanos, es para América Central y es para América del Sur, no es para nosotros los africanos, cruzamos muchos países y no podemos tener prohibido cruzar a México, que no nos dan nada de comer, nada de dormir, sufrimos dos meses, con tramites de mentiras, gastamos toda la plata que teníamos acá», señaló un ciudadano africano.