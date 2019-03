SE DESGRANA EL PRI; RECONOCIDOS “TRICOLORES” YA VAN CON EL DR. NAVARRO QUINTERO

Por: Genaro Martínez

Esta mañana el Dr. Miguel Ángel Navarro, en su cálida de senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República sostuvo un encuentro con distinguidos priistas nayaritas.

El evento se llevó a cabo en conocido Hotel de la capital Nayarita, y ahí estuvieron presentes el Ex gobernador, Rigoberto Ochoa Zaragoza, ex Diputados, ex Alcandes y el Ex dirigente estatal del PRI, Efrén Velázquez Ibarra.

Fue un dialogo en donde Navarro Quintero dio respuestas a los interrogantes sobre temas de la salud pública, y claro, sobre cuestiones políticas, tanto locales como nacionales.

El Dr-Miguel Ángel Navarro Quintero, fue categórico cuando expresó su compromiso de ser un senador de la República que atiende a todos los nayaritas sin fobias partidistas ni ideologías.

“En la cuarta transformación cebemos todos” le expreso el senador a los priistas quienes le reconocieron su disposición y acordaron seguir con este tipo de reuniones que serán siempre a favor de Nayarit y de los nayaritas.

Navarro Quintero suma y une a los Nayaritas para el trabajo en equipo para generar proyectos y acciones que desarrollen al estado. Haciendo una sola fuerza con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.