SE ELEVA A 400 DENUNCIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN NAYARIT

Por: Carlos Rodríguez /

-Antes pedían dinero para iniciar con investigaciones

La Fiscalía General de Justicia reveló hoy que se elevó a 400 denuncias de personas desaparecidas, tan solo en las últimas semanas.

El Fiscal de Justicia, Petronilo Díaz Ponce informó que derivado de los movimientos sociales de búsqueda y localización de personas, se han presentado denuncias de ciudadanos que, ahora sí confían en las instituciones.

“A raíz de que comenzaron a presentar las denuncias por personas desaparecidas, nos ha tocado recibir denuncias de personas que desaparecieron hasta hace siete años; ese día que sostuvimos la reunión para informarles del avance que teníamos con los colectivos y los familiares de las personas desaparecidas nos encontramos a una persona que tiene siete años. Vamos sobre las 400 personas desaparecidas”, indicó Díaz Ponce.

El funcionario sostuvo que antes “nos argumentaban, que no tenían confianza, que estaban seguros que no se iba a investigar, que les solicitaban una cantidad de dinero para iniciar la indagatoria, de que los presionaban para que no interpusieran su denuncia correspondiente”.

Al igual que el número de denuncias, el trabajo dentro de las distintas áreas de la fiscalía ha ido en aumento, por lo tanto la dependencia prevé pedir apoyo al Congreso y el Gobierno del Estado para contratar a más agentes del Ministerio Público, policías, mejorar salarios, equipar el C5 y comenzar a operar el laboratorio de genética.