SE POSPONE GIRA DE LÓPEZ OBRADOR A NAYARIT

Por: José Ríos

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no estará este próximo martes 30 del mes en curso en la cabecera municipal de Santiago, Ixcuintla.

La visita del mandatario nacional se pospone para el día sábado once de mayo, dieron a conocer fuentes confiables. De momento no se conocen las causas de este cambio en la gira por Nayarit de López Obrador, que será la tercera en los 120 dias que van de su sexenio.

Se filtró la información que la logística para recibir al Jefe de la Cuarta Transformación cambió de ritmo, pues tendrán más días para organizar el acto masivo que se llevará a cabo en la calurosa ciudad de Santiago.