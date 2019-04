SIGUEN APARECIENDO CADÁVERES; LAS NARCOFOSAS ESTÁN DE MODA

Por: Miguel Angel Vargas

CRÓNICA

Son tiempos de impunidad, de esos que ya no causan sorpresas, es más, que parecieran cosa de todos los días. Desentierran 21 cadáveres, y otros más aparecen en otras dos narcofosas, y todo esto en menos de 15 días, narcofosas ubicadas a menos de 20 minutos de la ciudad de Tepic, Nayarit.

Los que presionan para que las policías actúen son un Colectivo, son las familias de los desaparecidos que en estos momentos suman cientos, 600-700 se registran.

Allá, en el ejido de Pantanal, muy cercas del nuevo Aeropuerto, en el Municipio de Xalisco, allá en donde, dicen los narcos y muchos que saben del tema, el Diablo mandaba, existen narcofosas, muchas, y aseguran los familiares de los cientos de desaparecidos, «hay muchos más, y no vamos a bajar la guardia».

En esta tarea, en donde los consaguineos de los desaparecidos cuentan hoy con el apoyo de las autoridades, de la Fiscalia General del Estado, y son solidarios en momentos que los papás, las mamás, todas las familias les lloran a los que ya no están un día sí y otro también.

En el lugar, familiares y gentes de la Fiscalia vestidos de blanco, con tapabocas, apoyados por gentes con pico y pala buscan los restos humanos, y efectivamente hayan huesos, y cabezas todavía con cabello.

Lo que sigue es continuar buscando, seguir escarbando en esos lugares en donde por años los jefes del narco mataban y enterraban a quienes les daban las contras.

Y están ahí sus familiares, esos que no se rinden, que presionan para encontrar los restos de sus seres queridos. Y la pregunta es, ¿cuántas más narcofosas habrá, cuántos más cadáveres?.