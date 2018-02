SUSPENDE PROFECO 7 NEGOCIOS EN NAYARIT DURANTE OPERATIVO POR 14 DE FEBRERO

Redacción /

· En este fin de semana, en Tepic a 2 restaurantes y 5 bares se les colocó sellos de suspensión porque solicitaban consumos mínimos o no informar precios en la carta menú de sus negocios

Con el objetivo de evitar que haya abusos en los establecimientos que registran un alto consumo por los festejos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Nayarit inició con su operativo.

El titular de la PROFECO en Nayarit, Marco Antonio Figueroa informó que desde el fin de semana se verifican y vigilan restaurantes, hoteles, tiendas de regalos, florerías, tiendas departamentales y de autoservicio.

Detalló que como parte de este operativo que concluirá después del Día de San Valentín, brigadas de verificación de la PROFECO recorren centros comerciales y otros puntos de alta concentración de consumidores, a fin de asegurarse que no haya aumentos injustificados de precio, que los montos estén exhibidos, que se respeten las promociones y que no se exija consumo mínimo o pago de propina en los restaurantes, entre otros.

Tan solo en este fin de semana, en Tepic a 2 restaurantes y 5 bares se les colocó sellos de suspensión porque solicitaban consumos mínimos o no informar precios en la carta menú de sus negocios.

Por último, Marco Antonio Figueroa exhortó a los consumidores a evitar compras innecesarias que puedan lesionar su economía con motivo del 14 de febrero, y garantizó que la PROFECO estará alerta para atender a los consumidores, tal como lo ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto a través del procurador Rogelio Cerda Pérez.