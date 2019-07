TAHUAHUA, CASI SALE EN HOMBROS

CRÓNICA

Por: Miguel Ángel Vargas

Lleno y muy caluroso el pequeño espacio que sirve como Sala de Juntas de los Regidores, y fue ahí en donde se dieron cita comerciantes, locatarios, camioneros, vendedores ambulantes, funcionarios del Estado y el Municipio, y todo para tratar el tema de las obras, de la millonaria inversión que se hará en la zona del primer cuadro de la ciudad de Tepic.

Larga espera, casi dos horas y la gente esperaba, casi toda parada, y finalmente hicieron su arribo el Secretario General del Ayuntamiento, la Titular de la Comisión Estatal del Agua, y el Director de Tránsito del Estado, Luis Alonso Tahuahua.

Fue Tahuahua quien no perdió el tiempo, fue quien, en cuanto se hicieron las presentaciones protocolarias hizo uso del micrófono y fijo posturas, decisiones sobre el tema del transporte, y casi de inmediato puso calma y tranquilidad, al asegurar que el transporte público no saldrá del primer cuadro de la ciudad, que solo se iba a reorganizar buscando no afectar ni a los permisionarios ni al comercio establecido.

Luego las preguntas y las respuestas, y llamó la atención los aplausos que logró el Director de Tránsito, ese mismo que a media reunión se retiró con todos los honores.

El problema ya era de quienes son los que van a ejecutar las millonarias obras, y efectivamente, ahí hubo muchas protestas, acusaciones y hasta amenazas, y es que, es lo mismo de siempre: los pleitos entre los comerciantes establecidos y los comerciantes ambulantes.

En ese eterno y crónico enfrentamiento, quedaron como siempre: volverán a reunirse, pero será hasta el lunes, pero mientras el proyecto para modernizar el centro histórico sigue.

Ahí mismo los comentarios eran coincidentes, no dejar ir la millonada tal y como así fue en la Avenida Jacarandas. Saben que en el primer cuadro de la ciudad de Tepic el drenaje está colapsado.