TRABAJA CONGRESO PARA GARANTIZAR RESPETO A LA INTIMIDAD

“En Nayarit existen 41 mercados de explotación digital donde se comparten materiales de mujeres que no dieron su consentimiento para ser exhibidas”: Olimpia Coral Melo

Se han presentado 21 denuncias, informa Guadalupe Olimpia Rodríguez Delgado

Para hacer conciencia e informar sobre el tema de violencia digital, el Congreso local realizó la Primera Jornada de Educación y Prevención con Olimpia Coral Melo, galardonada con el Premio Mujer de Paz 2017.

Al dictar su conferencia, compartió su experiencia de haber sido víctima de su ex pareja, quien difundió un video inapropiado y que a partir de ahí su vida cambió, fue acosada, discriminada, violentada y hoy es fundadora de Colectiva Frente Nacional para la Sororidad.

“El hecho de que la violencia virtual no te pueda tocar o no la puedas ver, no significa que no existe: lo virtual es real, existe y puede trastocar la vida de los seres humanos y de las mujeres; es un tipo de violencia que afecta al 87.2 por ciento de mujeres y niñas”, alertó.

“Aquí en Nayarit existen 41 mercados de explotación digital donde se comparten, distribuyen, comercializan, difunden fotografías, videos y audios principalmente de mujeres que no dieron su consentimiento para que sean exhibidas; en Facebook y Twitter existe un packs de fotos de mujeres de Nayarit y un grupo cerrado en Telegram de 200 hombres donde se comparten fotos y son comercializadas hasta en 500 pesos”, reveló Coral Melo.

El presidente de la Comisión de Gobierno, diputado Leopoldo Domínguez González, apuntó: “hoy estamos dando el primer paso, no sólo necesario y obligado sino urgente, en razón de la enorme importancia para construir una sociedad más igualitaria fundada en el respeto mutuo de todos sus miembros; atrás deben quedar esas ideas que discriminan, ofenden y nos agravian a todos por igual. Vamos, pues, a luchar juntos por la consolidación de una sociedad libre de cualquier forma de discriminación y violencia existente hoy en día”.

La presidenta de la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente, diputada Julieta Mejía Ibáñez, hizo referencia a que la violencia mata y existe también en internet, “pasamos ocho horas en promedio conectados, es parte de la vida de millones de mexicanos; lo que vivimos en las redes es real y debe tratarse con ese criterio”, enfatizó.

“Hace casi un año comenzamos la lucha y Olimpia ha sido una aliada crucial para que esto se logre, su lucha ha sensibilizado la violencia que existe y que se debe atender en plataformas digitales; les compartiré que hace alrededor de 10 años conocí a Mario, un chavo alegre y entusiasta. Pasó el tiempo y murió, se quitó la vida; después nos dimos cuenta que su motivación para quitarse la vida fue para evitar que salieran a la luz material comprometedor de él con su pareja, que era un hombre; su recuerdo me motiva; las amenazas, el chantaje, la intimidación y la persuasión, por medios electrónicos es real, destruye esperanzas y mata”, diputada Julieta Mejía Ibáñez.

En Nayarit el difundir la intimidad personal ya es un delito y se tiene estipulado en el artículo 297 bis del Código Penal; hasta el momento se han presentado 21 denuncias, informó Guadalupe Olimpia Rodríguez Delgado, subdirectora de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado.