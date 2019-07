TRABAJAR POR NAYARIT, Y NO POR PARTIDOS: ADAHAN CASAS

Reconozco el trabajo y la voluntad del gobernador para construir los hospitales de Jala y San Pedro Lagunillas”

El diputado Adahán Casas realizó una gira de trabajo en la localidad de El Conde, municipio de San Pedro Lagunillas, y desde ese lugar invitó a los políticos a trabajar por todas las familias de Nayarit, sin distingo de colores ni partidos: “Hoy en día, los políticos debemos dejar los partidos a un lado y ponernos la camiseta de las familias y los pueblos que representamos. Estoy trabajando de la mano del gobernador, y el está trabajando de la mano del presidente de la república. Así es como se construye, independientemente de los colores. Tenemos que caminar juntos el gobierno del estado, el gobierno federal, el congreso y los ayuntamientos para darle resultados a la sociedad”.

Durante su recorrido, informó sobre los avances en la construcción del nuevo hospital y entregó apoyos para la restauración del templo de San José, además de llevar maquinaria para construir y rehabilitar jagüeyes que permitan captar agua en esta temporada de lluvias, lo que beneficiará a ganaderos y agricultores de la región.

Adahán Casas destacó que la construcción del hospital en este municipio, avanza y va por buen camino: “Tuve la oportunidad de estar el día de ayer con el gobernador y hablamos del hospital de Jala, del hospital de San Pedro Lagunillas, del drenaje de la Laguna de Santa María del Oro, y me pidió el gobernador que me enfocara con la nueva secretaria de obras públicas en el tema de los hospitales, Yo le reconozco ese gran trabajo. La gente de San Pedro Lagunillas ha hecho el reclamo generalizado porque la clínica que tienen ahorita no cumple con las condiciones para brindar una buena atención, y creo que este nuevo hospital viene a dar un plus, y el pueblo de San Pedro lo vale. El gobernador tiene palabra”.

En su visita, el diputado Adahán Casas estuvo acompañado por el Presidente del Comisariado Ejidal, el Presidente del Comité de Acción Ciudadana, el regidor de la V demarcación de San Pedro Lagunillas, el párroco del templo de San José, y por habitantes de El Conde, quienes reconocieron el buen trabajo del legislador.