TRABAJO INTEGRAL REALIZARÁ EL AYUNTAMIENTO DE TEPIC EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

A través del SIPINNA, se logrará brindar atención integral al sector joven de la población.

Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Sistema municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con la participación de diferentes áreas del Ayuntamiento de Tepic que preside Francisco Javier Castellón Fonseca.

El objetivo fue identificar las acciones que el XLI Ayuntamiento realiza en favor de este sector joven de la población; en la reunión realizada en las instalaciones del DIF Tepic, titulares y representantes de 15 dependencias de la administración municipal capitalina analizaron los trabajos que están ejecutando con apego a los derechos de la niñez.

“Esta primera reunión busca identificar lo que estamos haciendo para salvaguardar los derechos de los menores, lo que nos permitirá dar golpes más certeros en cuanto a lo que falta por hacer, así se aprovechan bien los recursos con los que contamos y logramos impactar favorablemente este grupo vulnerable”, indicó Adolfo Romero Garibay, director del DIF Tepic.

Para dar mayor impacto a las labores en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, el SIPINNA estará encabezado por la Comisión Municipal de Derechos Humanos:

“El que la Comisión Municipal de Derechos Humanos dirija todas las tareas en la aplicación de los derechos de la niñez, permite que con la fuerza de todas las dependencias del Ayuntamiento, se realice adecuadamente y con un impacto más de fondo, el cuidado y ejecución de sus derechos”, expresó Rosa Irene Najar Valenzuela, presidenta del Sistema DIF Tepic.

“Trabajamos junto con Registro Civil, dando identidad legal a menores de las comunidades, detectados a través de nuestras jornadas médicas; vimos que no se encontraban en el sistema; no tenían ni registro, ni acta de nacimiento y no podían inscribirse a las escuelas. Así aseguramos su derecho a una identidad, pero también facilitamos su derecho a la educación”, concluyó la presidenta del DIF Tepic.

Los trabajos entre dependencias municipales son encaminados al eje rector de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, de la cual Tepic será integrante muy pronto, anunció por último.