TRUENA ÁGUEDA GALICIA CONTRA EL GOBIERNO DE TOÑO JUNIOR

Por: José Ríos

Acusa al Secretario de Finanzas de no dar la cara, de no atender a la clase trabajadora; el gobierno no ha pagado ni el aumento del salario mínimo del año pasado.

La dirigente del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez ya no aguantó y en conferencia de prensa mostró su total inconformidad en contra del gobierno de Toño Echevarría Junior, específicamente en contra de los Titulares de Bomberos, Protección Civil, Auditoría Fiscal y la Dirección de Profesiones.

Acusó al Secretario de Finanzas Juan Luis Chumacero Díaz de esconderse, de no dar la cara, de solapar a funcionarios abusivos, arbitrarios, que tratan mal a los sindicalizados, “se están enfermando, unos de diabetes y otros hasta con parálisis facial, y todo por la presión de estos nuevos funcionarios” se lamentó la lideresa de la burocracia estatal.

A los trabajadores de Auditoría Fiscal se les reprime, se les dan tratos denigrantes; hemos demandado apoyos, pero solo hemos recibido un trato despótico por parte del Secretario de Finanzas, aseguró Águeda Galicia.

En Bomberos y Protección Civil trabajan sin equipo, sin seguro de riesgo y sin equipo. Mientras en la Dirección de Profesiones los trabajadores no aguantan a la Titular. Llegaron los nuevos jefes abusivos, prepotentes.

Pidió que se pongan las pilas, porque solo les quedan tres años. Advirtió que dependiendo de las negociaciones, entre las que se exigen cambiar de funcionarios, van a actuar, y no descartó llevar a cabo un Pleno o una Asamblea para decidir las presiones a llevar a cabo.

Mientras, vamos a seguir trabajando bajo protesta, con una manta en las oficinas en donde existan represión a los trabajadores y un gafete en señal de protesta, finalizó Águeda Galicia.