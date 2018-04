UN PASEO POR LA PLAYA

Por: Miguel Ángel Vargas

Inicio. Por la arena, las carpas, las ramadas, los cientos, los miles de gentes corriendo, caminando, brincando, bañándose, hombres, mujeres, niños, todos haciendo una romería en plena playa, ante un mar que nunca deja de moverse, y que cada vez llega y se va, y una y otra vez deja a quienes ahí se zambullen una sensación del nunca acabar.

Camino a paso fuerte mirando de frente, de reojo a los vendedores ambulantes que ofrecen la mercancía: aretes, pulseras, collares, adornos con conchas de mar, de madera tallada –casi siempre especies marinas-, los infaltables elotes, las nieves y su tradicional música, los famosos tostilocos, en las ramadas los anuncios, el pescado sarandeado, los ostiones que en ese mismo lugar los abren para gusto, placer y deleite de los comensales, casi siempre gente que un día antes tomó a raudales bebidas etílicas.

Es un caminar playero que te obliga a observar cómo la gente, las familias se organizan para poner la lumbre, para soplarle al bracero, el cómo la madre –casi siempre pasada de peso- cuida a sus niños, a sus negruzcos niños que no salen del agua con sus dedos de pies y manos “pachichis”, con una mirada que no admite reclamos, que salen del mar, son regañados pero luego se regresan ante los gritos de sus madres, sus amorosas progenitoras que impotentes ven como sus vástagos llegan de un color y se regresan con otro, sin duda más firme.

Sigo. En la playa, en estos días santos hay de todo –como en las tiendas de rancho-, hombres obesos que caminan echando tiros, otros jóvenes con la cerveza en la mano haciendo gala de haber ido al gimnasio semanas antes, de mujercitas que lucen sus bikinis, sus trajes de baño de colores chillantes –chinga-pupilas, les dicen-. De frente a los lejos observo a una mujer jalando a varios perros, perritos, de esos que los llevan a especiales centros en donde les cortan su blando pelaje, cuento y son cuatro, pero ya de cercas recuento y son cinco, y por cierto el último brincaba con la cola parada y al final lucía una motita de su propio pelaje, ese mismo perro chiquito me peló los dientes y yo lo tomé como una sonrisa.

Sigo. En esa playa ya no dejan que los carros circulen por la playa, ni las motos, ni las cuatrimotos. El espacio playero luce despejado y la gente, corre, juega futbol, volibol, elevan papalotes que ya no son de papel china sino de plástico con figuras de águilas y otro tipo de pájaros. A lo lejos se observa el muelle de Matanchen, ese muelle que nunca ha recibido ni siquiera una panga, pero que tuvo un costo que aseguran rebasa los cien millones de pesos. Pero el abusivo costo no es motivo para que la gente venga de todos los ranchos y ciudades aproveche para tomarse la foto, las famosas fotos conocidas como “selfies”.

Camino con paso todavía más presuroso y ya no quiero ver más gente y bajo la vista y veo la arena, las huellas en la arena de pisadas de personas que caminan descalzas, otros con tenis y los más con huaraches, y veo las chiquitas huellas de los brincadores perros; veo las líneas que dibujan niños y jóvenes –casi siempre de nombres y corazones-, y mirando abajo veo las improvisadas albercas que cavan en la arena frente al mar, y hasta castillos de arena. Pero ya no quiero ver la arena ni sus huellas, ni sus castillos y mi vista se dirige al mar, a las olas, a los cerros que se observan a lo lejos, los primeros verdes, más lejos grisáceos y los últimos se confunden con el inmenso mar. A lo lejos se observan barcos, tres, cuatro, cinco.

Me detengo. Es hora de regresar, de dejar de caminar en la arena y su romería de gente que corre, que brinca, que se baña. Ya en el cuarto el infaltable baño para quitarse la arena, y seguramente un sueño, de esos profundos, de esos que son el perfecto estado de relajación, de esos sueños que bien se acaba el mundo, las playas y uno ni cuenta se da, ni nunca estuvo.