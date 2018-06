VAMOS A GANAR ESTE 1 DE JULIO, “NO HAY QUE CONFIAR EN POLÍTICOS QUE NOS HAN ENGAÑADO UNA Y OTRA VEZ, QUE NOS HAN QUITADO PROGRAMAS DE APOYO A LOS MÁS NECESITADOS Y QUIEREN SEGUIR HACIÉNDOLO”

Este fin de semana los candidatos a Senadores por el PRI, Manuel Narváez y Jasmín Bugarín visitaron la cabecera municipal de Tecuala para continuar con las actividades de su campaña; “Llegó la hora del pueblo, es momento de ser escuchados, no nos dejemos engañar, comprobado lo tenemos, este gobierno mal llamado del cambio, sólo ha beneficiado a un pequeño grupo, se han olvidado de las necesidades de los habitantes, se han olvidado del desarrollo, de generar empleos, se han olvidado de algo tan importante que todos los nayaritas merecemos: la seguridad con la que vivíamos” dijo el candidato.

Manuel Narváez aseguró que buscarán que se regresen los programas que este gobierno ha retirado, como las becas y útiles escolares, las despensas que llegaban a las familias más necesitadas, las inversiones que se han detenido porque no hay seguridad en las calles del estado, “vamos a cumplir, nuestras propuestas son reales, son cercanas a las familias, ya lo hemos hecho y lo hemos demostrado; en nuestra agenda de trabajo están contemplados todas las áreas para elevar la calidad de vida de todos los nayaritas, desde impulsar la educación, hasta tener acceso a guarderías y estancias infantiles, pasando por mejorar la cultura, deporte y actividades artísticas que permita que nuestros jóvenes se mantengan desarrollando sus habilidades y lejos de los vicios”. Comentó.

“Estamos listos para ganar, listos para ser sus representantes en el Senado, campesinos, ganaderos, estudiantes, amas de casa, profesores y todos los sectores productivos del estado, confían en nuestro proyecto porque saben que vamos a cumplir; no vamos a permitir más burlas hacia el pueblo, no se vale que jueguen con nuestras necesidades, vamos a demostrar que juntos podemos sacar al estado adelante” enfatizó el candidato.

El próximo Senador comentó que en los espacios donde ha estado, ha trabajado para que estos objetivos se cumplan “hemos avanzado, pero aún hace falta camino por recorrer, en equipo lo vamos a lograr porque seremos su voz en la cámara alta, porque se trata de sus necesidades, se trata de su seguridad, se trata de su desarrollo, Se Trata de Nayarit”, concluyó.