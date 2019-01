VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS PIDEN RESPETO AL USO DEL SUELO

Vecinos del fraccionamiento Las Brisas se inconforman por las repetidas Anomalías y la falta de respeto al uso de Suelo…. Bastante Indignación en los vecinos del Fraccionamiento las brisas ante la falta de atención a las peticiones en relación al respeto de uso de suelo, ahora resulta que es la propia Autoridad, quien no respeta la reglamentación establecida,, se quejan los vecinos después de batallar con problemática de la recolección de basura, con el abasto de agua, con los robos casa habitación, la imposición de Restaurant bar en zona residencial sin anuencia del Comité Acción Ciudadana, el colmo ahora la instalación de oficina gubernamental, que no cuenta con estacionamiento, no anuencia del comité acción Ciudadana, el bloqueo de cocheras por taxistas, que pretenden establecer sitio, utilizan conos, para apartar lugares, y los propios trabajadores de la dependencia recién instalada, la actual regidora Anel Zarina Cabrales, de la demarcación 9,ha mostrado una incompetencia, se ostenta como representante del ayuntamiento, y ni el Alcalde Francisco Javier Castellon Fonseca ha mostrado interés y capacidad para resolver la problemática planteada por los mencionados vecinos…. Se espera respuesta favorable… O los vecinos dispuestos tomar otro tipo de medidas… Están Hartos manifestaron….

Comparte esto: Facebook