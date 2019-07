YA NO QUISO SER DEL PAN NI FUNCIONARIO, Y SE FUE

Rafael «El Lobo» Valenzuela renuncia a la Secretaría de la SEDER, pero también del PAN, partido que lo hizo Diputado local y Federal

Por: José Ríos

Rafael «El Lobo» Valenzuela Armas ya no quiso ser uno más del establo del Gobernador, Antonio Echevarría García, y por eso renunció a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, pero también a su militancia como miembro del Partido Acción Nacional.

Ayer su decisión se hizo pública cuando el gobernante envío a un representante, primero, para darle las gracias «al Lobo» Valenzuela, y segundo, para dar a conocer que, Rodrigo Polanco Sojo es el nuevo Titular de la SEDER.

La renuncia y/o destitución de El Lobo ya se veía venir, ya que, entre los escasos trabajadores de la SEDER era secreto a voces que el ex Diputado local y Federal panista ya no quería seguir en el cargo, y que por eso ya no se presentaba a trabajar.

Fuente bien enteradas aseguran que El Lobo en lo sucesivo se dedicará a hacer grilla en el partido Levántate para Nayarit, partido que apenas hace un par de días fue reconocido por el Instituto Estatal Electoral.

Se espera que, con el nuevo Secretario de LA SEDER algunas acciones se lleven a cabo a favor de los campesinos y sus familias, luego que el campo nayarita tiene ya muchos años en el olvido, en la marginación, y en la desesperanza